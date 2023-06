Bereszynski: “E’ stata una stagione sorprendente. Futuro? Troppo presto per pensarci”

Bartosz Bereszynski dal ritiro della Polonia ha parlato del suo futuro. Le sue parole: “Questa stagione è stata sorprendente. Ho visto che la Sampdoria non stava andando nella direzione giusta. Non so cosa mi riserverà il futuro. È stato anche un momento stressante per me, perché auguro il meglio alla Sampdoria. Questo club merita una seconda possibilità per tornare in Serie A. Futuro? Ci sarà tempo per pensare al futuro. È troppo presto per giudicare se resterò alla Sampdoria.

Foto: Instagram Bereszynski