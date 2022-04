Bereszynski: “Ci è mancato pochissimo per prendere punti”

Bartosz Bereszyński, terzino destro della Sampdoria, ha commentato il KO odierno contro la Roma attraverso il sito ufficiale del club: “Contro una grande squadra come la Roma abbiamo fatto una partita seria, in cui siamo stati dentro fino alla fine. Ci è mancato pochissimo per prendere punti, usciamo dallo stadio a testa alta dopo una partita fatta in maniera seria. Hanno fatto una bella azione sul gol, ma con un po’ di fortuna. Gli abbiamo concesso solo un tiro in porta. Non dobbiamo perdere fiducia. Le prossime possono essere decisive per ottenere la salvezza. Dobbiamo prendere punti perché non siamo una squadra che deve stare in queste zone di classifica. Pensiamo però già al Bologna“.

Foto: Instagram Sampdoria