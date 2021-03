Berbatov: “Non credo che CR7 tornerà al Real. I ritorni non funzionano nel calcio”

Dimitar Berbatov, ex attaccate bulgaro e compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Manchester United, ha commentato così i rumors sul possibile ritorno al Real Madrid del campione della Juventus durante la prossima estate.

Queste le sue parole ad AS: “Cristiano avrà sempre fame di nuovi traguardi e nuove sfide. Tornare in un ambiente che già conosce, uno spazio sicuro, sarebbe comunque una sfida, ma io credo che CR7 voglia uscire dalla sua comfort zone e non rientrarci. Magari vestire di nuovo la maglia del Real non è quello che desidera oggi, anche se per i blancos sarebbe ovviamente meraviglioso se potesse farlo. Tornare dove hai vinto non funziona sempre nel calcio, io non ce lo vedo sinceramente”.

Foto:AS