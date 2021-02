Berbatov: “Mbappé è il numero uno in circolazione. Ha già superato Cristiano Ronaldo e Messi”

Dimitar Berbatov, ex bomber del Manchester United, non ha dubbi su chi sia il migliore attaccante in circolazione: “Mbappé in questo momento è il numero uno, ha già superato sia Messi che Cristiano Ronaldo. Toccherà proprio a lui e Haaland raccogliere d’altronde l’eredità del portoghese e dell’argentino. Non sottovaluterei poi neanche Bruno Fernandes, anche lui potrebbe essere un candidato per il Pallone d’Oro del prossimo anno visto il suo altissimo rendimento con la maglia del Manchester United”. Queste le sue parole ad un evento virtuale del suo sponsor Betfair.