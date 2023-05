Berbatov: “Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a giocare in Europa”

Uno dei centravanti che hanno interpretato meglio il ruolo nella sua epoca, Dimitar Berbatov ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SPORT. L’ex attaccante del Manchester United si è inizialmente soffermato sull’Europa League: “Non mi aspettavo questa finale. Pensavo che il Manchester l’avrebbe raggiunta facilmente e facevo il tifo per il Bayer Leverkusen, entrambe squadre in cui ho giocato. Spero che Roma e Siviglia offrano comunque un degno spettacolo”. Alla domanda sulla sua impressione riguardo la svolta che ha preso la carriera del suo ex compagno Cristiano Ronaldo, il bulgaro ha risposto nettamente: “Anche se ha 38 anni, il modo in cui si prende cura di sé potrebbe far proseguire la sua carriera ancora a lungo. La sua ambizione è ancora molto alta e ha le capacità per giocare ancora ad alti livelli. Mi piacerebbe vederlo fare un altro passo, per me potrebbe tornare a giocare in Europa. Finché continuerà a giocare credo che noi tifosi saremo felici”.

Foto: Instagram Berbatov