Berardi: “Col Milan vogliamo chiudere in bellezza. Futuro? Ne parleremo a fine campionato”

L’ultima del Sassuolo non sarà una gara banale. Al Mapei stadium arriverà il Milan, che potrebbe proprio festeggiare lo scudetto in Emilia. Mimmo Berardi, bestia nera dei rossoneri, ne ha parlato a Sky Sport: “Volevamo finire senza subire gol, purtroppo l’abbiamo preso ma abbiamo fatto un’ottima partita. Ora ci manca l’ultimo sacrificio e vogliamo chiudere in bellezza in casa da noi. Sicuramente meritavamo qualche punto in più, ma dobbiamo cercare di migliorarci sempre. Credo che ormai sono completo in tutto. Cerco di essere presente in tutte le partite, a volte ci riesco altre no. Devo migliorare sulla testa e sulla mentalità e posso ancora farlo. È il momento giusto per cambiare maglia? Non lo so. Adesso devo finire l’ultima partita, poi ne parleremo a fine campionato”.

FOTO: Instagram Berardi