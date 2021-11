Berardi: “Tre punti meritati. Il Milan mi porta fortuna”

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo di San Siro contro il Milan:

“Sono contentissimo. Mi sembra di vivere un sogno, però lo sto vivendo alla grande. Questa squadra meritava di fare i tre punti perché abbiamo fatto delle ottime prestazioni ma non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Oggi siamo venuti a giocare in un campo difficile contro una squadra che è prima in classifica e abbiamo fatto una grande partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi”.

Hai segnato ben 10 gol al Milan…

“Mi porta fortuna il Milan, ho sempre fatto gol e spero di continuare così”.

Foto: Twitter Sassuolo