Berardi sulla statistica in comune con Salah e Mbappé: “Per essere a quei livelli devo lavorare, spero di arrivarci”

Domenico Berardi è stato grande protagonista nella partita vinta dal Sassuolo contro il Venezia, grazie ad una doppietta e una prestazione assolutamente positiva. Intervistato da DAZN dopo il fischio finale ha parlato così della gara, commentando anche una statistica che lo accomuna a Mohamed Salah e Kylian Mbappé: “Sono più consapevole dei miei mezzi, ma per il mio rendimento devo ringraziare soprattutto la squadra: sto facendo una grande stagione, ma devo continuare così. Io come Salah e Mbappé, in doppia cifra per gol e assist? Loro sono campioni veri, per essere a quei livelli devo migliorare tanto e spero di arrivarci”.

Berardi parla degli obiettivi di stagione: “Provare a vincere ogni partita, cercando di raggiungere quelle più in alto. Stiamo dimostrando di avere gioco e carattere, l’atteggiamento è importante”.

Foto: Instagram Berardi