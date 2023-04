Berardi si ferma di nuovo, a rischio la partita con la Juventus

Brutte notizie per il Sassuolo, dopo l’uscita dal campo anzitempo a Verona per un problema all’adduttore, Domenico Berardi adesso rischia di saltare anche il match di domenica alle 18:00 contro la Juventus. Infatti l’esterno d’attacco della Nazionale nelle ultime ore ha accusato un dolore allo stesso adduttore di settimana scorsa. Le ultime notizie fanno pensare dunque ad un forfait per l’italiano per evitare problemi più grossi, ma per sciogliere ogni dubbio si aspetteranno le parole in conferenza stampa di Alessio Dionisi.

Foto:Berardi Instagram