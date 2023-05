Berardi insegue Salah e Haaland nella classifica dei gol e assist siglati nel 2023

Domenico Berardi dopo un inizio di stagione difficile complice i molti infortuni ha trovato nuova linfa ritornando ad essere il calciatore tanto ammirato negli ultimi anni, capace di vincere un Europeo da protagonista. Dopo il 2-2 di ieri sera contro la Sampdoria in cui il calciatore calabrese ha siglato un gol, è riuscito a salire sul podio nella classifica dei gol e degli assist a livello europeo (classifica stilata solamente prendendo i dati di questi primi 5 mesi di quest’anno). Infatti il capitano dei neroverdi in questo 2023 ha siglato 10 gol e 7 assist (quindi 17), dietro solamente in questa speciale classifica a Salah e Haaland che nel complessivo sono a quota 19 e 20.

Foto: Berardi Twitter uff Sassuolo