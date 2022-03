Berardi: “Scusateci per il disincanto, a mente fredda fa più male. Che ci crediate o no, abbiamo fatto tanto”

Anche Domenico Berardi si è unito al coro di delusione espresso dai calciatori azzurri a seguito dell’esclusione dell’Italia dal Mondiale. Parlando sui propri canali social, l’attaccante ha infatti affermato: “A mente fredda fa ancora più male. Il sogno di tutti noi italiani si è interrotto nel peggiore dei modi. Che ci vogliate credere o no, abbiamo davvero fatto tanto. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma non è bastato. Era l’obiettivo di tutto il gruppo andare al Mondiale”.

Berardi prosegue: “Per molti di noi la prima volta di giocarci la coppa più bella per il nostro paese. Era nostra responsabilità portarvi al Mondiale e vivere una splendida avventura tutti insieme come quella della scorsa estate. Dovevamo e potevamo dare di più perché quello che ci fa più rabbia è che non siamo questi. Non ci sono tante cose da aggiungere. Se non, scusateci per questo disincanto. Noi lavoreremo per tornare a farvi sognare. Insieme. Uniti. Azzurri”.

Foto: Twitter Italia