Berardi: “Possiamo dare qualcosa in più. Nazionale? Darò il 100% per esserci”

Berardi a DAZN ha commentato la partita contro l’Empoli: “Sono entrato cercando di dare il massimo. Venivo da un periodo difficile, mi sono fatto male a Verona, sono riuscito a entrare il prima possibile, avevo pochi minuti e oggi è andata bene. Siamo rimasti in 10, sono rimasto concentrato, ho cercato di dare una mano ai miei compagni che erano un po’ in difficoltà e abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali per cercare di fare qualcosa di straordinario. Sono contento, dobbiamo finire questo campionato al meglio. Possiamo dare qualcosa in più, siamo partiti con il freno a mano tirato oggi e non dobbiamo essere quelli del primo tempo”.

Sulla presenza del CT Mancini in tribuna: “Sto cercando di lavorare settimana dopo settimana cercando di farmi male il meno possibile ma giochiamo a calcio e purtroppo può capire. Ora continuo a lavorare sodo in settimana, poi quando ci sarà la Nazionale, il mister farà le scelte e io darò il 100% per esserci”.

Foto: Berardi Instagram