Berardi out contro la Juve: è la settima volta su 15 precedenti

Domenico Berardi, salterà ancora una volta la sfida contro la Juventus. Una vera e propria maledizione per l’attaccante calabrese del Sassuolo: il club, su 14 precedenti con la Juve, 6 li ha giocati senza Berardi.

Berardi in due occasioni era stato fermato dal Giudice Sportivo per squalifica, ore 21.00 a Torino, non sarà della sfida a causa del problema muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo alla mezz’ora nel match contro il Genoa. Oggi è prevista la risonanza, ma è escluso che l’azzurro sia a disposizione di De Zerbi.