Berardi non sbaglia dal dischetto, Sassuolo avanti 1-0 sul Monza all’intervallo

Si chiude con il Sassuolo avanti per 1-0 sul Monza la prima frazione di gioco al Mapei Stadium. Il primo squillo del match arriva al 18′ con il tiro cross di Rogerio, ma Di Gregorio è attento e blocca in presa bassa il tentativo del terzino brasiliano. Cresce il Sassuolo e pochi minuti dopo ci riprova con Bajrami ma il suo tiro si spegne sul fondo. Al 24′ l’episodio che avrebbe potuto sbloccare il match: conclusione di Berardi, Sensi in scivolata respinge il pallone, ma per Santoro con il braccio. Check del VAR per verificare se Sensi ha toccato con il braccio. Ma l’arbitro ritorna sui suoi passi a causa di un fuorigioco precedente al tocco di Sensi. Ci prova subito il Monza, ma il tentativo di Ciurria sorvola la traversa. Nel finale di primo tempo è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso, prima con Pinamonti e, poi, con Bajrami ma la difesa brianzola fa buona guardia. In pieno recupero arriva un altro check del VAR per un tocco di mano di Izzo in area. Santoro va al monitor e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Domenico Berardi che spiazza Di Gregorio e porta in vantaggio i padroni di casa.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo