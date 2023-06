Berardi: Milan e Lazio come due anni fa. La posizione di Zaniolo e i retroscena

Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo la prossima estate, malgrado un contratto lungo e fino al 2027. Sarebbe il caso di dire: ora o mai più. Recentemente il diretto interessato ha ribadito che il suo desiderio sarebbe quello di giocare la Champions, mentre l’amministratore delegato Carnevali -scherzando ma fino a un certo punto – ha aggiunto che confida di non ricevere telefonate per la sua “bandiera”. Ma stavolta è un po’ diverso dalle ultime volte, se arriva una proposta Berardi parte. Valutazione: 20 milioni più 5 di bonus, con la possibilità di accettare una contropartita tecnica. Due anni fa si mossero Lazio e Milan, gli stessi club oggi interessati: fu una delle prime richieste di Sarri nei giorni del suo insediamento, Pioli l’ha sempre stimato e considerato. Lo stesso Milan ci aveva riprovato anche l’anno scorso, valutazione alle stelle. Ci risulta che il Milan abbia avuto contatti nelle ultime ore, tenendo conto che nel discorso è coinvolto Zaniolo che il Milan aveva cercato con forza la scorsa estate, rinviando poi il discorso all’estate che sta per arrivare. La Lazio potrebbe mettere a disposizione il cartellino di Cancellieri, il Milan si assicurerebbe un’autentica bestia nera. Ora bisogna far in modo che venga accontentato Carnevali, come dice Berardi “bisogna mettere d’accordo tre parti”. Ma per Berardi è forse l’ultima stagione, quella giusta, per alzare l’asticella e finalmente giocare in Champions.

Foto: Berardi Instagram