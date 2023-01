Berardi: “Mi sento una bandiera. Ma l’ambizione di giocare in questi stadi non mi manca”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Domenico Berardi, ha così parlato dopo il pomeriggio di festa sul campo del Milan: “E’ stata la giornata perfetta. E’ da un po’ che lavoriamo duro e se lo facciamo la domenica te lo ritrovi. Oggi abbiamo dato tutto per cercare di vincere e siamo contenti. Dobbiamo continuare su questa strada”. E sul rigore lasciato a Laurienté: “Io quando segno e vedo che magari c’è un mio compagno che sta dando tutto e vorrebbe segnare mi metto da parte. Anche in queste cose si crea il gruppo. Questa vittoria ci dà sicurezza, la stavamo perdendo. Vincere qua è speciale, ma ora pensiamo all’Atalanta che è in salute e va forte”.

Poi ha proseguito: “Sono 12-13 anni che sono qui, mi sento un po’ una bandiera. Ma l’ambizione di giocare in questi stadi non mi manca, sono sincero. Ora però sono al Sassuolo e devo lavorare per finire la stagione nel migliore dei modi”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo