Berardi: “L’anno scorso mi ha cercato la Juve. Dissi no all’Atalanta, non mi ritenevo adatto a quel gioco”

Domenico Berardi, tornato in campo col Sassuolo dopo un lungo infortunio, ha raccontato alcuni retroscena di mercato legati alle scorse stagioni, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’esterno italiano parla anche del suo futuro e dell’esperienza in una grande squadra, rimandata ormai da svariate stagioni.

“Fino ai 26-27 anni non mi sentivo maturo, voglio giocare sempre e in quegli anni rifiutavo l’idea del turnover e della panchina. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi, non credevo in me al 100%, ma non ho rimpianti. Tre anni fa mi voleva l’Atalanta , ma dissi di no perché non ritenevo di essere adatto a quel tipo di gioco. Lo scorso anno volevo andare alla Juventus, ma i club non si sono accordati, ci rimasi male e litigai con la società perché era il momento giusto. Se dopo questi mesi sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Altrimenti resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società come sempre. Vorrei sentire la musica della Champions League dal campo, è un’ambizione profonda che voglio soddisfare”.

Foto: Instagram Sassuolo