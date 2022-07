Berardi: “Ho scelto la 10 per cambiare maglia, c’è il mercato vediamo…”

Anche Domenico Berardi ha parlato durante la gara per l’addio al calcio di Francesco Magnanelli, del suo futuro ma anche del cambio di maglia. L’azzurro infatti dalla prossima stagione indosserà la maglia numero 10. Queste le sue parole.

“Magnanelli per me è stato come un fratello. Ho fatto tanti anni insieme a lui, ho imparato tanto, lo ringrazio perché mi ha aiutato in tante occasioni e ci siamo tolti grande soddisfazioni. La 10? Ho deciso di cambiare la maglia, poi c’è il mercato, vediamo…”

Foto: Twitter Sassuolo