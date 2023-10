Berardi: “Felice per la doppietta, ma ancora di più per la prestazione. Wembley? Grandi ricordi in quello stadio”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Domenico Berardi ha così parlato dopo la vittoria per 4-0 contro Malta, dove è arrivata anche la sua doppietta: “Sono contento per i due gol, ma sono ancor più contento per la prestazione. Abbiamo fatto una settimana di duro lavoro, l’abbiamo riportata in campo e sono davvero contento”.

Infine, sull’Inghilterra: “Sarà emozionante, abbiamo bellissimi ricordi in quello stadio. Andremo lì e proveremo a fare la nostra partita cercando di vincere”.

Foto: Instagram Berardi