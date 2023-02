Berardi (CEO Roma): “Obiettivo stadio pronto nel 2027. Friedkin credono molto nel progetto”

Intervenuto in conferenza stampa, il CEO della Roma, Pietro Berardi, ha così parlato del progetto per il nuovo stadio: “Sarà un’infrastruttura all’avanguardia, moderna e sostenibile. Come AS Roma siamo molto contenti: quella di oggi è una giornata importante. Dan e Ryan Friedkin credono molto in questo progetto che migliorerà la città di Roma e ci proietterà nell’Olimpo del calcio europeo. Voglio anche sottolineare l’importanza di aver rispettato le date, questo anche per dimostrare ai cittadini e ai potenziali investitori che siamo convinti di questo progetto”.

Foto: sito ufficiale Roma