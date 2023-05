Berardi apre, Ciurria e Pessina la ribaltano: il Monza vince 2-1 contro il Sassuolo. Brianzoli all’ottavo posto

Vittoria in rimonta per il Monza al Mapei Stadium contro il Sassuolo: 2-1, decisive le reti di Ciurria e Pessina. decisive le reti Il primo squillo del match arriva al 18′ con il tiro cross di Rogerio, ma Di Gregorio è attento e blocca in presa bassa il tentativo del terzino brasiliano. Cresce il Sassuolo e pochi minuti dopo ci riprova con Bajrami ma il suo tiro si spegne sul fondo. Al 24′ l’episodio che avrebbe potuto sbloccare il match: conclusione di Berardi, Sensi in scivolata respinge il pallone, ma per Santoro con il braccio. Check del VAR per verificare se Sensi ha toccato con il braccio. Ma l’arbitro ritorna sui suoi passi a causa di un fuorigioco precedente al tocco di Sensi. Ci prova subito il Monza, ma il tentativo di Ciurria sorvola la traversa. Nel finale di primo tempo è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso, prima con Pinamonti e, poi, con Bajrami ma la difesa brianzola fa buona guardia. In pieno recupero arriva un altro check del VAR per un tocco di mano di Izzo in area. Santoro va al monitor e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Domenico Berardi che spiazza Di Gregorio e porta in vantaggio i padroni di casa. Il secondo tempo inizia come era finito il primo, ovvero con il Sassuolo che gestisce il pallone, manovra e tiene bassa la difesa del Monza, che fatica anche solo ad uscire dalla propria metà campo. Il Monza pareggia al 60′ con la prima occasione da gol della partita: grande azione di Birindelli a destra, che riesce a superare in dribbling Rogerio e a servire Ciurria, intelligente a staccarsi dalla marcatura di Erlic e a girare in porta con il destro: 1-1. Al 68′ cambia lo scenario del match, a causa di un errore di Ruan Tressoldi che, già ammonito, falcia Mota Carvalho e si prende il rosso, lasciando i suoi in 10. Due minuti più tardi c’è subito bisogno di un grande intervento di Consigli, che si supera sul sinistro di Ciurria e devia in corner una conclusione da dentro l’area sotto la traversa. Passano quasi 10 minuti e al 79′ c’è un nuovo pericolo per il Sassuolo: lampo di Vignato, botta da fuori, ma tiro alto. Il Monza non riesce però a trovare la rete del sorpasso, malgrado tante occasioni potenziali e i numerosi tiri tentati, fino al 93′ quando Pessina brucia Erlic, si presenta davanti a Consigli e non sbaglia in diagonale. Ottavo risultato utile consecutivo per gli uomini di Palladino che volano a quota 52 punti portandosi – momentaneamente – all’ottavo posto in solitaria.

Foto: Instagram Monza