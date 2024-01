Beraldo si presenta al PSG: “Non sono qui per essere uno dei tanti”

Prime parole da nuovo calciatore del Paris Saint–Germain per Lucas Beraldo, difensore brasiliano arrivato all’ombra della Torre Eiffel in questi primi giorni di sessione invernale di calciomercato: “Mi sento davvero bene, tutti mi hanno accolto nel club al meglio, giocatori e staff. Sono pronto a lanciarmi in questa nuova sfida. In Brasile il PSG è ben conosciuto e considerato una grande squadra, guida le squadre della Francia e l’ha mostrato negli ultimi anni. Ha pesato molto la scelta di venire nel club più importante in Francia e non per essere soltanto un giocatore in più, ma per portare qualcosa di extra alla squadra e aiutare a continuare a vincere trofei. Ancora non sto realizzando che mi trovo in un club tanto grande come il PSG, ma sono motivato dalle occasioni che avremo di vincere trofei. E magari la mia prima Champions, da sempre sogno da bambino, la aspetto”.

Prosegue Beraldo: “Mi sento ben preparato, ho già parlato col mister che mi ha dato tanta confidenza, per me è importante. Poter agire in coppia con Marquinhos mi aiuterà molto, parliamo la stessa lingua e per me è una grande occasione di crescita. Tutti i migliori difensori brasiliani sono passati di qua e penso anche a David Luiz o Thiago Silva. Questo ha svolto la sua parte nella mia decisione di venire qui. Ho già rilasciato interviste in Braisle per dire cosa significherà giocare insieme a Marquinhos, avrò la mia occasione di farlo ogni giorno al PSG. Mi identifico con lo stile di gioco, vogliamo tenere sempre la palla e così mi piace, anche questo ha avuto il suo peso per la scelta”.

Infine:: “Sarà importante non essere uno qualunque, qui ci sono grandi calciatori e posso crescere anche come persona. Vivrò in un’altra città, in una nazione che non conosce, dovrò imparare in ogni aspetto, non solo in campo. Credo che le mie qualità tecniche potranno comunque aiutare il club. Sono venuto una volta al Parco dei Principi, mio fratello vive qui e ci ho visto una partita”.

Foto: Instagram PSG