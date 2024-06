Beraldo: “Non mi sarei mai aspettato di arrivare in Francia e diventare campione”

Durante l’intervista concessa a L’Equipe, il difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale brasiliana, Beraldo, ha così parlato: “Quest’ultimo anno è stato sensazionale per la mia carriera. In Brasile sono riuscito a vincere la Coppa nazionale per la prima volta con il San Paolo. È stato un sogno che si è avverato. Non mi sarei mai aspettato di arrivare in Francia e diventare campione alla mia prima stagione. Posso solo ringraziare Dio per aver potuto vivere tutto questo”

Foto: Instagram PSG