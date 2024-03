Beraldo: “Felice di giocare in Champions col Psg e ora di affrontare i quarti di finale. E’ un sogno diventato realtà”

Lucas Beraldo, centrale brasiliano classe 2003 del Paris Saint Germain ieri in campo al posto di Marquinhos nell’ottavo di ritorno di Champions vinto in trasferta contro la Real Sociedad, è intervenuto in mixed zone ai microfoni della stampa nel post match. Questo il suo commento sul successo e sul conseguente passaggio del turno: “Credo che sia stata davvero una grande prestazione – ha raccontato l’ex San Paolo nel post partita della sfida disputata all’Estadio Municipal de Anoeta -. Tutta la squadra è riuscita a svolgere al meglio il proprio ruolo permettendoci di portare a casa la qualificazione stasera. Personalmente? Mi sento davvero bene ma non sono solo io. Stasera tutta la squadra ha svolto molto bene il proprio ruolo. Tutti hanno fatto esattamente quello che ci ha chiesto l’allenatore e siamo riusciti a ottenere la vittoria. Sono molto felice solo di giocare in Champions League e ora affrontare i quarti di finale è un sogno diventato realtà.”

Foto: Twitter Paris Saint Germain