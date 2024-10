Benzema: “Vinicius è triste, normale quando scopri all’ultimo che non vincerai”

L’ex attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha commentato il Pallone d’Oro 2024 in esclusiva a El Chiringuito, esprimendo il suo sostegno per l’ex compagno Vinicius. “È un po’ triste e non mi sento bene per Vinicius, che merita il Pallone d’Oro. Non ho nulla contro Rodri che è un buon giocatore ma sto sul mio divano, guardo la televisione e Rodri non fa cose che mi facciano dire ‘Pffff’ . Vinicius lo ha fatto più di una volta ”

Ha in oltre aggiunto: “Vinicius è un giocatore che si è sempre impegnato tanto, non si tratta solo di fare gol. La scorsa stagione, quando il Real Madrid vinse la Champions League, Vinicius fu decisivo in ogni partita. Non credo ci sia nessuno più meritevole di lui. Era triste, è normale. Penso che sia un po’ complicato quando tutti ti vedono vincere il Pallone d’Oro e alla fine, un giorno o qualche ora prima, ti dicono che non lo vincerai. E’ molto complicato. È un bravo ragazzo, lavorerà e se lo guadagnerà un giorno”.

foto: instagram Al Ittihad