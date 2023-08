Benzema, Vieira e Blanc convocati dall’Assemblea Nazionale francese per gli scandali della Federazione

Come se non bastasse lo scandalo che si è abbattuto sulla Federazione spagnola e la situazione difficile in cui attua quella italiana (con un campionato di B iniziato nel caos), nella ultime ore a guadagnarsi gli onori della cronaca è la Federazione francese.

Secondo quanto riporta il sito radiofonico francese RMC Sport, l’Assemblea nazionale francese infatti convocherà Karim Benzema, Laurent Blanc e Patrick Vieira per un’inchiesta riguardante gli scandali che coinvolgerebbero la federazione sportiva.

E’ stata istituita, ormai da alcune settimane, una commissione parlamentare di inchiesta sui fallimenti delle federazioni sportive francesi che “cerca di comprendere come scandali di violenza sessuale, discriminazione e corruzione abbiano avuto corso negli ultimi anni all’interno delle varie federazioni francesi”.

Pare che Benzema non sia obbligato a rispondere (avendo lo status di lavoratore all’estero), a differenza di quanto previsto per Blanc e Vieira.

Benzema è stato convocato in riferimento alla posizione occupata nel 2016 a causa delle tensioni avute con Didier Deschamps, che il calciatore aveva accusato di aver “ceduto alle pressioni di una parte razzista della Francia“.

Foto: Instagram France Football