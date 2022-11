Benzema tranquillizza i tifosi francesi: “Sto lavorando per superare qualche problemino non grave. Sarò al top per il 22 novembre”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, ha parlato a Prime Video, dove ha rassicurato sulle sue condizioni in vista del Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “Il Mondiale sarebbe uno dei migliori regali di compleanno possibili. Ogni partita sarà una finale. Abbiamo un buon gruppo, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara. Infortunio? Ho avuto alcuni problemini, nulla di grave. Ho ancora tempo da qui al 22 per rimettermi. Sarò preparato fisicamente e mentalmente in Qatar”.

Sul Pallone d’Oro la stella del Real Madrid ha poi aggiunto: “È qualcosa di magnifico. Grazie al Real Madrid per avermi permesso di rendere un sogno realtà, ma anche al Lione che mi ha cresciuto fin da piccolo. È stato eccezionale condividere il premio con tutta questa gente, mi ha reso orgoglioso del mio lavoro e sono sicuro che i tifosi dell’OL siano orgogliosi di me”.

Foto: sito Real Madrid