Benzema: “Sorpreso dal livello dell’Arabia Saudita, qui c’è molta passione”

L’attaccante dell’Al-Ittihad Karim Benzema ha rilasciato un’intervista ad As, parlando della sua nuova avventura dopo aver lasciato il Real Madrid:

“Quando è stato lanciato il progetto calcistico in Arabia Saudita, mi è sembrato enorme da ogni punto di vista. Volevo farne parte e aiutare il calcio a progredire in quel Paese. L’Arabia Saudita è un Paese musulmano e io sono stato accolto a braccia aperte, mi sono sentito subito amato. Come musulmano, quando sei alla Mecca ti senti in pace… è un posto eccezionale. Qui c’è molta passione e sono contento del livello di gioco. Sono davvero sorpreso dal livello dell’Arabia Saudita”.

Foto: Twitter Al Ittihad