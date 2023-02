Benzema: “Siamo il Real, il nostro obiettivo è vincere sempre. Puntiamo ad un’altra Champions”

Karim Benzema è tornato in Champions con una doppietta in casa del Liverpool. Il francese ha parlato a Canal + dopo la vittoria di Liverpool.

Queste le sue parole: “È stata una serata importante, voglio dedicare questa prestazione al nostro presidente onorario Amancio, questa vittoria è per lui da parte nostra. Abbiamo giocato con personalità e prodotto gol, vogliamo vincere di nuovo la Champions League. Siamo il Real, il nostro obiettivo è vincere sempre. Questo ha prodotto una partita in cui è stato fantastico giocare, anche per chi guardava. L’inizio è stato brutto, i tifosi di Anfield ci hanno messi sotto pressione ma da lì in poi si è visto il vero Real Madrid. Siamo stati pronti di fronte a una grande partita, eravamo sotto 2-0 e volevamo di più. Un gol può cambiare tutto ed è quello che è successo grazie a Vinicius. Voglio ringraziare i nostri tifosi che stasera sono stati il dodicesimo uomo per noi, ora ci attende un gran match al Bernabeu”._

Foto: twitter Real Madrid