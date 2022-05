Benzema: “Siamo campioni, ma per preparare la finale di Champions dobbiamo vincere l’ultima in campionato”

Karim Benzema, premiato come miglior giocatore del Real Madrid dell’ultimo mese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto orgoglioso, è stato un mese molto importante per noi e per me in termini di gol, giocate e vittorie. Siamo campioni di Spagna ma per preparare una finale di Champions dobbiamo giocare bene, vincere e prendere più fiducia. Giochiamo in casa e dobbiamo rendere felici le persone che vengono a vedere la partita, per noi è la cosa più importante. Per rispettare il Betis dobbiamo provare a vincere“.

Foto: Twitter Real Madrid