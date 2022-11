Benzema salta il Mondiale: “Non mi sono mai arreso, ma ora è giusto lasciare il mio posto a chi può aiutare la Nazionale”

Karim Benzema salterà il Mondiale in Qatar. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, con il Pallone d’Oro che darà forfait a Qatar 2022.

Il francese, ha così scritto sui social: “Nella mia vita non mi arrendo mai ma stasera devo pensare alla squadra come faccio sempre quindi il motivo mi dice di lasciare il mio posto a chi può aiutare la nostra squadra a fare un grande mondiale. Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto”.

Foto: twitter Francia