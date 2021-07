Benzema positivo al Covid-19: il comunicato del Real Madrid

Brutta notizia per l’attaccante francese Karim Benzema. Il giocatore, che da ieri è tornato a Madrid per allenarsi con il Real dopo l’impegno con la sua Nazionale negli Europei, è risultato positivo al Covid-19. Ecco il comunicato del club spagnolo: “Il Real Madrid C.F. conferma che il suo giocatore, Karim Benzema, è risultato positivo al covid-19”. Adesos il giocatore dovrà stare in isolamento per alcuni giorni.

FOTO: Twitter Real Madrid