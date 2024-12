Benzema pensa al ritiro e a un possibile ritorno al Real Madrid come ambasciatore

Karim Benzema, 36 anni, sta valutando seriamente il ritiro a fine stagione, nel 2025. Secondo quanto riportato da Relevo, Benzema ha già raggiunto un accordo con il Real Madrid per ricoprire il ruolo di ambasciatore, con particolare focus sul mercato arabo. La relazione di lunga data con il presidente Florentino Perez e il suo affetto per Madrid sono alla base di questa decisione. Il ritorno di Benzema in veste di ambasciatore sarebbe una mossa strategica per il Real Madrid, che consoliderebbe la sua presenza in un mercato fondamentale per la crescita del club. Nessuno più adatto di lui quindi, per rappresentare il nome del Real Madrid in Arabia, diventando un punto di riferimento in un mercato economico in rapida espansione, che il club segue attentamente tramite il suo dipartimento commerciale e di sponsorizzazione.

Foto: twitter benzema