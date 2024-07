Benzema: “Pallone d’Oro? Dico Vinicius perché lo merita. Può vincere una partita da solo”

Durante l’intervista concessa a Marca, Karim Benzema ha così parlato del Pallone d’Oro: “Il Pallone d’Oro? Dirò Vini (Vinicius, ndr) perché lo merita per la sua stagione e non solo per quello che ha fatto quest’anno. Anche in quella precedente si è distinto per il suo calcio e per quello che fa con la palla. È un ragazzo, un calciatore completo. Può vincere una partita da solo, ovviamente con l’aiuto dei compagni, ma è molto bravo quando il Real Madrid ha bisogno di lui e per questo penso che se lo meriti. É sempre presente e si fa vedere. Per tutto questo, il mio preferito è Vini”.

Foto: Instagram Real Madrid