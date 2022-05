Benzema: “Pallone d’Oro? Certo che ci penso, mi avvicino un po’ ogni volta che segno”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato in una intervista a Esquire Middle East e riportata in esclusiva da SportWeek.

Il francese ammette di pensare al Pallone d’Oro.

Queste le sue parole: “Ci penso al Pallone d’Oro, sicuro. Queste sono cose importanti per i giocatori. Arriverà se faccio cose positive con la mia squadra. Ed è lo stesso ogni volta. Mi avvicino un po’ ogni volta che segno, credo che la fiale di Champions possa essere uno step decisivo per l’assegnazione. L’anno scorso sono arrivato quarto, non ero lontano. Quest’anno sono salito un po’ di più, ho vinto trofei con la squadra. Tocca a me fare bene. Intanto, posso dire di essere diventato l’attaccante che sognavo di essere”.

Foto: Twitter Real