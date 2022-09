Benzema out, contro il Maiorca tocca ad Hazard. Ancelotti: “Non posso chiedergli i gol di Karim”

L’infortunio di Karim Benzema in occasione della partita contro il Celtic obbliga Carlo Ancelotti a compiere una scelta importante in vista del match casalingo di Liga tra Real Madrid e Maiorca: a prendere il posto del bomber francese sarà Eden Hazard. Il belga ha sostituito l’ex Lione anche durante la sfida contro il Celtic, trovando la rete del definitivo 0-3. Intervenuto in conferenza stampa, Ancelotti ha confermato la titolarità di Hazard, evento che non si verifica da Elche-Real dello scorso 23 gennaio. L’allenatore ha spiegato: “Hazard ha fatto bene e domani giocherà lui dall’inizio. Speriamo che faccia una bella partita. Naturalmente a lui non chiedo di segnare quanto Benzema, ma di far bene”. E ancora: “Non è una brutta cosa dipendere da lui, la dipendenza dai giocatori migliori è normale. Speriamo di esser dipendenti anche da Vinicius e Rodrygo. In alcune gare ci può aiutare anche Mariano, è molto forte. Non abbiamo un sostituto naturale di Benzema, è l’attaccante più forte del mondo. Sul mercato non c’è uno come lui”.

Foto: Twitter Ancelotti