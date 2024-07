Benzema: “Non vedo squadre migliori del Real in Europa. Mbappé? Era destinato a giocare lì”

Karim Benzema, attaccante francese in forza all’Al Ittihad, ha parlato a Marca in merito al calcio europeo, lanciando il Real Madrid davanti a tutte.

Queste le sue parole: “I giocatori arrivano e partono, è sempre così, ed era arrivato anche il mio momento. Naturalmente, mi guardo indietro e provo solo gioia. Mbappé? Ho sempre pensato che prima o poi avrebbe giocato nel Real Madrid, era destinato, i più grandi sono passati per il Real”.

Sulla sua esperienza in Arabia: “Possiamo fare meglio dell’anno scorso, le cose non hanno funzionato. Ora abbiamo un gioco migliore, possiamo e vogliamo vincere il campionato, è il nostro obiettivo. C’è tanta motivazione, i rivali sono forti, ma possiamo fare qualcosa di bello”.

Sul Real Madrid: “Il Real Madrid è sempre la squadra più forte del mondo. Anche nell’ultima stagione hanno dato una sensazione di potenza, hanno dominato e per questo hanno vinto campionato e Champions League. Mi guardo attorno e non vedo una squadra che possa fare meglio del Real Madrid: ha tutto, giocatori, allenatore e presidente”. –

