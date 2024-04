Benzema: “Non posso vincere da solo in campo. Futuro? Vedremo, ci sono tante novità”

Nemmeno ieri, contro il modesto Al Taawon, l’Al Ittihad di Gallardo è riuscita a conquistare tre punti. Ancora una volta i rigori sono stati una condanna, con Hamdallah che ha fallito l’ennesima occasione. Benzema ha segnato solo 9 gol nel campionato saudita. Al termine della gara il centravanti francese ha spiegato. “Non sono gli stessi numeri dell’anno scorso perché non è lo stesso club e non sono gli stessi giocatori. Ho bisogno di aiuto in campo, non posso vincere da solo”.

Poi ha proseguito: “Vedremo cosa succederà, ci sono tante novità. Ora il mio obiettivo è fare bene qui”.

Foto: Instagram Al Ittihad