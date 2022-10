Benzema: “Non posso dimenticare il popolo di Lione. Verrò in città per celebrare insieme il Pallone d’Oro”

Non si dimenticano le origini e, soprattutto, chi ti ha messo sulla strada per diventare Campione. Un valore, questo, che Karim Benzema ha sempre avuto. Il fresco Pallone d’Oro, infatti, non ha scordato Lione e tutto quello che gli ha dato e, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate ai media francesi, ha annunciato una tappa nella città francese con il Premio, 24 anni dopo Zidane: “Sono davvero felice che tutto il popolo di Lione sia orgoglioso di me, cerco di rappresentarlo il più possibile. La città di Lione sarà sempre nel mio cuore e in città stiamo preparando qualcosa per celebrare il mio Pallone d’Oro, un evento che delizierà tutti”.

Foto: instagram France Football