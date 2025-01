Benzema: “Non è vero che lascio il calcio a fine stagione. Il Real Madrid è il mio club. Vini Jr? Un giorno vincerà il Pallone d’Oro”

A Marca ha rilasciato una lunga intervista Karim Benzema. Queste le sue parole:

Sull’Al-Ittihad… “La squadra sta bene, i miei compagni stanno bene, i tifosi si divertono, la società è contenta… È tutto perfetto. Siamo sulla strada giusta per raggiungere traguardi importanti in questa stagione. C’è ancora molto da fare. In campo dò tutto per la squadra e per i tifosi e spero che siano contenti di quello che faccio. Ovviamente ho ancora l’ambizione di vincere. Cerco di continuare a vincere. Ho in testa di vincere un titolo con l’Al Ittihad. È complicato perché il livello si è alzato molto e le squadre sono forti, molto migliori di prima. Lavoreremo e continueremo come prima perché non abbiamo ancora vinto nulla”.

Ti ritiri a fine stagione? “No, no. Sono parole di non so chi. Sciocchezze. Non ho limiti ad ora da dover dire che tra due, tre o quattro anni lascerò il calcio. Mi sento bene grazie a Dio. Il mio corpo sta bene. Mi preparo bene e vedremo ogni anno come mi sento.

Sul Real Madrid e su un possibile ritorno: “Il Real Madrid è sempre il Real Madrid, cioè è una squadra che vince tutto, che riesce. Sono sempre qui perché vincono titoli e ora hanno la possibilità di vincerne un altro. Se mi manca? E’ il mio club. Ho trascorso metà della mia vita lì e mi sento come a casa. Guardo sempre le partite del Real Madrid. Sul ritorno? Sì, certo, perché no. Al momento mi trovo a Jeddah e sto molto bene. Verrà il momento di vedere come va la vita e sicuramente penserò a Madrid”.

Cosa vi siete detti con Vini? “Con Vinicius si parlava del Pallone d’Oro, ma sostanzialmente era un discorso con tutti, di cose semplici, di vita. Cosa gli ho detto? Di non farci caso, di non abbassare assolutamente l’intensità perché lui è il migliore del mondo e un giorno vincerà il Pallone d’Oro”.

Su Ancelotti: “È un grande allenatore. Mi trovo molto bene con lui, come amici. Florentino Pérez? Non c’era. Ho parlato con lui su WhatsApp e gli ho detto che dovevamo vederci e visto che verrà, lo vedrò prima della finale e parleremo”.

Foto: Instagram Al Ittihad