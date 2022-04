Benzema: “Non ci siamo mai arresi. Al Bernabeu faremo qualcosa di magico. Cucchiaio? Ho fiducia in me stesso”

Uno scatenato Benzema ha parlato al termine della gara di questa sera persa contro il Manchester City. Autore di una doppietta (con cucchiaio su rigore), il francese ha dichiarato: “Una sconfitta non è mai positiva, perché abbiamo entusiasmo e ambizione per questa Champions, ma non ci siamo mai arresi ed è la cosa importante. Il risultato è questo, ora andremo al Bernabeu, dove avremo bisogno del nostro pubblico, e cercheremo di fare qualcosa di magico, vincere. Questo è il livello alto della Champions. Se entri in una partita con fiducia, ma ti trovi dietro contro una bella squadra come il City, che ti fa pressione e ti fa due gol. Cosa è mancato? È mancato un po’ tutto, un po’ di fiducia, pressione, ambizione. Le abbiamo trovate dal 25esimo in poi, ma qui servono dall’inizio. Il rigore? Io penso sempre che se non tiri il rigore non sbagli. Ci vuole fiducia, sangue freddo, io ho fiducia in me stesso: ho provato ed è andato bene”.

FOTO: Twitter Real Madrid