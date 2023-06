Benzema: “Nessun altro club è come il Real. Grazie a Florentino Perez perché è l’uomo che ha ingaggiato Zidane”

L’attaccante francese in conferenza stampa ci ha tenuto a ringraziare Florentino Perez e il Real Madrid: “Ero un bambino quando sono arrivato al Real Madrid, avevo 21 anni. Volevo solo divertirmi e guardate tutto quello che ho vinto. Nessun altro club è come il Real Madrid, il luogo dove hanno giocato i più grandi giocatori di questo sport. Florentino Perez è l’uomo che mi ha permesso di essere qui oggi. L’uomo che ha ingaggiato Zinedine Zidane e l’uomo che mi ha portato al Real Madrid”.

Il ricordo più bello?: “Per me, la tripletta contro il PSG e il ‘ballo liscio’ nella linea di fondo del Vicente Calderón. Per quanto riguarda momenti di squadra, la strada per la Champions lo scorso anno è stata speciale. Non so se si ripeterà, ma è il cammino più bello che abbia mai vissuto. Quando sono in campo, senti quanto mi vogliono bene, mi dà più fiducia e io do tutto per loro. Abbiamo giocato in 11 in campo più i tifosi del Bernabeu”.

Foto: Instagram Benzema