Karim Benzema, protagonista di serata con una tripletta, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la vittoria del suo Real Madrid conto il Chelsea: “Mi sento bene e mi godo ogni minuto in campo. Avverto la fiducia, gioco per aiutare la squadra. Devo lavorare ancora. Come? Allenandomi ogni giorno, voglio di più. Quale gol mi è piaciuto di più? Ognuno dei tre, sono stati molto importanti“.

Foto: sito Real Madrid