Benzema: “Mi sento bene, ma ho bisogno di più sensazioni. Favoriti? Nel calcio moderno non ce ne sono”

Dal ‘Parco dei Principi’, Karim Benzema ha presentato la sfida di domani sera valida per l’andata degli ottavi di Champions tra il suo Real Madrid e il Psg: “Mi sento molto meglio. Ora abbiamo un allenamento per vedere come mi sento e se riesco a fare la partita. Io mi sento bene, ma ho bisogno di più sensazioni in campo. Ho recuperato molto, vediamo l’allenamento: sono al 100% con la testa, poi decideremo. L’infortunio è stato difficile, quando sei via non è facile. Oggi sono qui e sono pronto. Devo vedermi in campo, ma sono qui per aiutare la mia squadra, è una grande partita, se gioco darò il massimo. È una partita di Champions League, non è speciale perché è in Francia. Mi sento bene quando sono in nazionale, oggi sono con il mio club. Non c’è un favorito, nel calcio di oggi non ce n’è”.

Su Mbappé, Neymar e Messi: “È chiaro che è una partita molto importante, giocare contro Kylian è speciale. Come tutti sanno, un giorno potrà raggiungere il Madrid. L’unica cosa che gli posso augurare è che faccia una bella partita e che giochi come sa, è un grande giocatore. Leo è straordinario, la gente si aspetta i gol, ma quello che fa in campo… Ci ho giocato molto. Domani è un’altra partita, dobbiamo parlare di calcio. Neymar è un top player, non so se è al 100%, ma per loro è meglio se gioca. Una partita non dipende da un giocatore. Messi è uguale a Neymar, un ottimo giocatore, molto forte. Mi sento bene a Madrid, è il miglior club del mondo”.

FOTO: Sito Real Madrid