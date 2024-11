Benzema: “Mbappé non deve arrendersi, accetti di essere un numero 9. Vinicius non credo cambierà posizione”

Karim Benzema ha offerto una lunga analisi durante un intervento a El Chiringuito, dove ha approfondito vari temi:

“Per me il problema è che Mbappé non è un vero centravanti. Ogni volta che gioca da numero 9 con la Francia, le cose non funzionano bene perché quella non è la sua posizione. A sinistra c’è già un talento simile a lui, Vinicius, che però non può giocare da 9 o a destra, visto che fa sempre la differenza a sinistra. Ancelotti conosce bene la situazione, vedremo cosa riuscirà a inventarsi”. Ha poi aggiunto: “Kylian non deve arrendersi. Non credo che Vinicius cambierà posizione: oggi è il migliore al mondo e spostarlo non avrebbe senso. Mbappé deve accettare di essere ormai un numero 9 e dimenticare la fascia sinistra. Dovrebbe alternarsi con Vinicius, muovendosi in sinergia. Ora è il momento per lui di dimostrare il suo valore anche in altre zone del campo”.

Foto: twitter benzema