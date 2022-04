Benzema mai così bene in Liga: record per il francese

Il suo gol in pieno recupero ha permesso al Real Madrid di battere in pieno recupero il Siviglia, così da tingere sempre più di blanco la Liga. Karim Benzema è stato decisivo anche questa sera e, per la prima volta da quando veste la casacca degli spagnoli (stagione 2009-2010), ha toccato quota 25 gol in campionato. Il classe ’87 si conferma come il buon vino.

Foto: Twitter Real Madrid