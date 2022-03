Benzema leggendario, aveva previsto tutto in una chat con un suo amico: “Questa è la mia storia”

L’hombre del partido, come dicono in Spagna, nella magica notte del Bernabeu è senza alcun dubbio Karim Benzema. Con il Real Madrid sotto di due gol (tra andata e ritorno) a 30 minuti dalla fine, l’attaccante francese si è caricato la squadra sulle spalle segnando una tripletta memorabile. È stata una serata storica sia per il Real che per lo stesso Benzema, che è sempre stato fiducioso sul fatto che avrebbe guidato la sua squadra alla vittoria. Lo ha svelato, infatti, il rapper francese e buon amico di Benzema, Niska, che ha fatto trapelare una conversazione WhatsApp che ha avuto con la star del Real Madrid prima della partita. Nella chat, Niska dice a Benzema che “loro (il PSG) vogliono la tua testa, sono pronti, anche se tu e Vinicius siete troppo forti”. La risposta del bomber francese è eloquente: “Loro non faranno proprio nulla, questa è la mia storia”.

FOTO: Twitter Real Madrid