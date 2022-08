Benzema: “L’addio di Cristiano Ronaldo mi ha permesso di segnare di più”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro l’Eintracht, il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, ha parlato anche del suo miglioramento di rendimento sotto il capitolo gol dopo l’addio di Cristiano Ronaldo: “L’addio di Ronaldo mi ha permesso di segnare di più. Ma prima giocavo in modo diverso. In quel momento ho capito che dovevo cambiare“.

Foto: Twitter Real Madrid