Benzema insegue Cristiano Ronaldo: ecco il record che il francese ha messo nel mirino

È un Karim Benzema formato Pallone d’Oro quello che stiamo ammirando. Gol, giocate, incisività, leadership: doti che hanno sempre caratterizzato il centravanti del Real Madrid, ma che ora lo stanno elevando a miglior calciatore in circolazione, come sottolineato da Carlo Ancelotti. Quarantuno gol in altrettante partite giocate, quattordici nella sola Champions League. È proprio nella massima competizione europea che il francese di origini algerine insegue uno dei tanti primati collezionati da Cristiano Ronaldo: con i suoi nove gol realizzati nella fase a eliminazione diretta, Benzema è ad appena una rete dalle dieci realizzate da CR7 nella stagione 2016-2017, quella della Duodécima: nessuno – finora – ha mai fatto meglio del portoghese.

Foto: Twitter Real Madrid