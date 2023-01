Benzema: “Il Mondiale è il passato. Ora penso alla Supercoppa di domani”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, Pallone d’Oro in carica, ha parlato della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona di domani.

Queste le sue parole: “Quello che è successo ai Mondiali appartiene al passato. La cosa piu’ importante è la partita di domani. Sono pronto e mi sento bene nella mente e nel corpo. Sono concentrato esclusivamente sulla partita di domani. L’anno scorso e’ stato un anno enorme per me. Questa volta ho avuto diversi infortuni ma ora sono tornato in pista e sono in buona forma. Mi sento benissimo”.

Foto: Instagram Real